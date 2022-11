Distância para sair do Z4 aumenta e Ceará pode ser rebaixado na próxima rodada

O complemento da 35ª rodada não foi nada bom para o Ceará, que viu a distância para sair do Z4 aumentar para 3 pontos, com a vitória do Coritiba diante do Juventude por 1 a 0 fora de casa. Outro resultado terrível para o Ceará foi a vitória do Cuiabá contra o Botafogo na terça-feira, por 2 a 0 no Rio de Janeiro. E restando apenas 3 jogos para o fim da Série A, o risco de rebaixamento é cada vez maior, com o Vovô podendo cair matematicamente já ao fim da 36ª rodada.

Hoje o Alvinegro é o 17º com 34 pontos, 3 atrás do Cuiabá (16º) e 4 atrás do Coritiba (15º). Caso o Vovô seja derrotado pelo Corinthians no sábado (5), fora de casa, às 20h30, e os dois adversários diretos vençam seus jogos no domingo - o Coxa bater o Flamengo às 16 horas no Couto Pereira e o Dourado vencer o campeão Palmeiras às 18h30 na Arena Pantanal - o Vovô não poderá mais ultrapassar ambos.

A combinação só é possível pelo baixo número de vitória do Vovô na competição (6), contra 9 e 11 dos dois adversários diretos.

Isso porque, com a combinação citada, o Coxa chegaria a 41 com 12 vitórias, o Cuiabá a 40 com 10 vitórias. Como o Vovô só poderia chegar aos 40 pontos nas duas rodadas finais, mas com apenas 8 vitórias, o time seria rebaixado com duas rodadas de antedecência.

Outros adversários

Atlético/GO e Avaí também são adversários diretos do Ceará pela permanência mas estão abaixo do Vovô na tabela. O Dragão perdeu para o Santos por 3 a 2 em Goiânia nesta quarta-feira e ficou com 18º com 33 pontos. Na próxima rodada, o Atlético visita o Fortaleza, no domingo, às 16 horas no Castelão.

Já o Avaí, perdeu para o Bragantino por 2 a 1 na Ressacada e está praticamente rebaixado com 31 pontos. O Leão da Ilha só pode chegar a 37 pontos e pode cair na próxima rodada, quando visita o Santos na Arena Barueri, às 19h30 no sábado.

