Deiveson Figueiredo vence Brandon Moreno e reconquista cinturão do peso-mosca do UFC

O brasileiro Deiveson Figueiredo reconquistou o cinturão do peso-mosca do UFC na madrugada deste domingo (23) ao vencer o mexicano Brandon Moreno por decisão unânime dos juízes (triplo 48-47), no UFC 270, em Anaheim, na Califórnia (EUA).

O embate marcou o terceiro encontro entre o brasileiro e o mexicano. Na primeira ocasião, Deiveson manteve o cinturão. No segundo confronto, perdeu para Brandon Moreno, que conquistou o título do peso-mosca. No duelo de desempate, o paraense voltou a conquistar a categoria. Figueiredo ainda desafiou Moreno para um quarto duelo, desta vez no México.

Com chutes na base e knockdowns em momentos decisivos da luta, Deiveson Figueiredo conseguiu pontos importantes e garantiu o título na decisão unânime dos juízes. O mexicano reagia com socos potentes na região da cabeça e buscava o chão, enquanto o brasileiro conseguia escapar das tentativas.

