Cuiabá x Avaí: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Cuiabá e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 20h, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

O Dourado está na 18ª colocação na Série A com 31 pontos, e ameaçado de rebaixamento, precisa vencer o confronto direto com o Leão catarinense. O Avaí vem logo abaixo, em 19º com 28.



Últimos jogos

O Cuiabá foi derrotado em casa pelo Goiás por 2 a 1, enquanto o Avaí perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 em São Paulo.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Premiere

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cuiabá:

Walter, Ricardo Cequeira (Juan Ojeda) Paulão, Marcão Silva, André Luís (Sidcley), Pepê, Rafael Gava, Denilson, Rodriguinho, Vinícius Boff e Gustavo Nescau.

Avaí: Glédson; Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Thales; Bruno Silva, Eduardo Biasi, Renato e Jean Pyerre; William Potter e Pablo Dyego.

CUIABÁ X AVAÍ | FICHA TÉCNICA

Horário: 20h

Data: 27/10/2022

Local: Arena Pantanal, no Mato-Grosso

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)