Cruzeiro x Remo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira (12), às 19h30 (horário de Brasília), contra o Remo, no duelo da volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto acontece na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Na partida de ida, em Belém (PA), vitória do Remo por 2 a 1. Ou seja, a equipe paranaense garante classificação com vitória ou empate. Derrota por um gol de diferença leva a decisão para as penalidades. Para avançar, o Cruzeiro precisa vencer por dois ou mais gols de diferença.

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo na plataforma de streaming Amazon Prime.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Cruzeiro x Remo

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 12/05/2022 (quinta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA-RJ)

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Geovane, Willian Oliveira, Matheus Bidu e Canesin; Luvannor, Jajá e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.

Remo: Vinícius; Kevem, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho e Vanílson; Bruno Alves, Fernandinho e Brenner. Técnico: Paulo Bonamigo.