Crianças e adolescentes de Redenção ganham projeto de Tênis de Mesa

A cidade de Redenção recebe a partir desta terça-feira (29), o Projeto Tênis de Mesa (Inclusão Maciço de Baturité). O lançamento oficial do Projeto será às 8h30, no Ginásio Poliesportivo José Neves de Castro, no Centro de Redenção.

Podem participar jovens com idade de 8 a 15 anos e que estejam devidamente matriculados na escola. O projeto tem capacidade para atender até 300 jovens nos quatro núcleos, em diferentes bairros de Redenção: Ginásio Matriz, Escola Maria Augusta, Fábrica da Esperança e Escola Deputado Jacó. São treinos de segunda a sábado, com grade de horários específica de cada núcleo. A inscrição pode ser feita de forma presencial, nos núcleos ou pelo link disponibilizado no Instagram (@tenisdemesamb).

O Projeto Tênis de Mesa – Inclusão Maciço de Baturité é uma iniciativa da Prefeitura, com a realização da Proativa e patrocínio da Enel, através da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Ceará.

Sobre o tênis de mesa

Embora tenha se popularizado pelo aspecto recreativo do “ping pong”, o tênis de mesa é um esporte que projetou o Estado do Ceará para o cenário mundial. Quem não lembra dos feitos de Thiago Monteiro, nascido em Fortaleza e que fez história como um dos principais nomes desse esporte? Medalhista nos jogos Pan- Americanos de Winnipeg (1999), Santo Domingo (2003), Rio de Janeiro (2007), Guadalajara (2011) e Toronto (2015), o atleta é uma inspiração para os jovens do projeto.

Ao promover a modalidade do tênis de mesa, os jovens compreendem o mecanismo da transformação social, potencializando a prática no esporte e o desenvolvimento em duplas, propagando o respeito e a socialização pelos demais.