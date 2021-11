Competição de surfe para jovens, "Que onda é essa" chega à 3ª etapa e beneficia 450 famílias

Competição de surfe para crianças e adolescentes, "Que onda é essa" chega à 3ª e última etapa neste sábado (13) e já beneficiou 450 famílias da garotada participante, com doação de cestas básicas. Os meninos e meninas frequentam uma das 21 escolinhas de surfe espalhadas pela orla de Fortaleza, da Barra do Ceará ao Caça e Pesca.

Sefiminal e final da 3ª Etapa terão transmissão pelo Youtube da TV Diário, das 11h às 12h30. Para Ricardo Ramalho, organizador do evento, os objetivos definidos foram todos alcançados.

Ricardo Ramalho Organizador O nível foi muito bom, porque demos oportunidade aos surfistas iniciantes. Os surfistas um pouco mais evoluídos tiveram oportunidade de mostrar suas manobras. Foi o primeiro campeonato com mais de uma etapa virtual, com essa aceitação tão boa, que repercutiu bastante, e com certeza nós temos a oportunidade de em 2022 retornar de forma presencial.

Evolução

A participação de, pelo menos, um surfista de cada escolinha fortaleceu o movimento e reforçou a importância da valorização do esporte para a formação de crianças e adolescentes. Os atletas brasileiros de renome, com Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Filipe Toledo, para citar apenas três exemplo, servem de referência e incentivo para a garotada.

Legenda: Famílias de jovens recebem cestas básicas por participação no evento Foto: Divulgação

"Apesar dessa parada toda da pandemia, (os garotos) continuaram com o esporte. E agora, com o advento de ser um esporte olímpico, com essa geração de grandes campeões, despontando ao nível mundial, tudo acaba ajudando para o esporte e para revelar novos praticantes", destacou Ramalho.

Ao agradecer patrocinadores e apoiadores, como a TV Diário, a Assembleia Legislativa do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza, Ricardo espera retornar com o evento em 2022 e com, pelo menos, quatro etapas.