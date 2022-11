Como foi a última vez que o Ceará jogou a Série B? Relembre como foi

Após uma temporada cheia de fracassos, o Ceará foi rebaixado no Campeonato Brasileiro e está de volta para a Série B em 2023. Depois de 5 anos na elite do futebol brasileiro, o Alvinegro volta a divisão que disputou pela última vez em 2017, quando conquistou o acesso em 3º lugar com 67 pontos em 38 partidas.

Naquela Série B, o Vovô tinha adversários de peso com Internacional, América e Goiás, e acabou subindo junto com o Colorado (vice com 71 pontos) e o Coelho (campeão com 73).

O 4º colocado foi o Paraná (64 pontos), surpresa daquele edição, que atualmente está sem divisão no futebol nacional.

A campanha alvinegra naquele ano teve 19 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, com 46 gols marcados e 32 sofridos, com 58% de aproveitamento.

Campanha alvinegra

O Ceará começou a Série B comandado por Givanildo Oliveira, que havia sido campeão cearense com duas vitórias em cima do Ferroviário. Mas a campanha irregular fez Givanildo ser demitido após a 8ª rodada, no empate em 1 a 1 com o Luverdense no Castelão, quando o Vovô era o apenas 11º com 11 pontos.

Na 10ª rodada, Marcelo Chamusca assumiu, com vitória de 3 a 0 contra o Oeste no PV, com a equipe engrenando no returno, vivendo seu ápice na 32ª Rodada, quando venceu o poderoso Internacional e alcançou a vice-liderança com 58 pontos.

A disputa pelo acesso com Paraná, Londrina, Oeste e Vila Nova/GO foi intensa até as rodadas finais. O Vovô confirmou seu acesso na 37ª rodada, em Criciúma, ao contar com tropeço do trio que o perseguia, já entrando em campo diante do Criciúma no Henriberto Hulse com a vaga na Série A garantida.



Com Chamusca, o Vovô teve 65% de aproveitamento em 29 jogos, com 16 vitórias, 7 empates e 6 derrotas.



Elenco

Com um elenco forte para a Série B, o Ceará mesclou talentos das categorias de base como o centroavante Arthur Cabral e o volante Raul, com jogadores como

o goleiro Everson, os zagueiros Luiz Otávio e Rafael Pereira, os laterais Pio e Tiago Cametá, os volantes Richardson, Pedro Ken e João Marcos, os meias Ricardinho e Lima, além dos atacantes Magno Alves e Elton.



Confira a trajetória do Ceará na Série B de 2017:

1ª Rodada - 12/05 - CRB 1 x 0 Ceará

2ª Rodada - 16/05 - Ceará 0 x 0 Boa Esporte

3ª Rodada - 27/05 - Náutico 0 x 2 Ceará

4ª Rodada - 02/06 - Ceará 1 x 0 Londrina

5ª Rodada - 06/06 – América/MG 1 x 0 Ceará

6ª Rodada - 10/06 – Brasil de Pelotas 2 x 3 Ceará

7ª Rodada - 13/06 - Ceará 1 x 3 Santa Cruz

8ª Rodada - 16/06 - Ceará 1 x 1 Luverdense

9ª Rodada - 20/06 - Vila Nova 1 x 1 Ceará

10ª Rodada - 24/06 - Ceará 3 x 0 Oeste

11ª Rodada - 01/07 - Paraná 1 x 0 Ceará

12ª Rodada - 08/07 - Figueirense 0 x 2 Ceará

13ª Rodada - 11/07 - Ceará 0 x 2 Internacional

14ª Rodada - 15/07 - Ceará 2 x 0 Juventude

15ª Rodada - 18/07 - Guarani 2 x 2 Ceará

16ª Rodada - 21/07 - Ceará 0 x 1 Goiás

17ª Rodada - 28/07 - Paysandu 1 x 2 Ceará

18ª Rodada - 01/08 - Ceará 3 x 1 Criciúma

19ª Rodada - 05/08 - ABC 0 x 1 Ceará

20ª Rodada - 12/08 - Ceará 1 x 0 CRB

21ª Rodada - 19/08 - Boa Esporte 4 x 1 Ceará

22ª Rodada - 25/08 - Ceará 1 x 0 Náutico

23ª Rodada - 09/09 - Londrina 3 x 2 Ceará

24ª Rodada - 15/09 - Ceará 1 x 1 América

25ª Rodada - 23/09 - Ceará 2 x 1 Brasil de Pelotas

26ª Rodada - 26/09 - Santa Cruz 0 x 0 Ceará

27ª Rodada - 30/09 - Luverdense 0 x 1 Ceará

28ª Rodada - 03/10 - Ceará 2 x 0 Vila Nova

29ª Rodada - 14/10 - Oeste 0 x 1 Ceará

30ª Rodada - 17/10 - Ceará 1 x 0 Paraná

31ª Rodada - 20/10 - Ceará 2 x 2 Figueirense

32ª Rodada - 28/10 - Internacional 0 x 1 Ceará

33ª Rodada - 03/11 - Juventude 1 x 0 Ceará

34ª Rodada - 07/11 - Ceará 2 x 2 Guarani

35ª Rodada - 11/11 - Goiás 0 x 0 Ceará

36ª Rodada - 14/11 - Ceará 2 x 0 Paysandu

37º Rodada - 18/11 - Criciúma 1x1 Ceará

38ª Rodada - 25/11 - Ceará 1x0 ABC