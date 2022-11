Comitiva da Ferrari fica parada em ato de apoiadores de Bolsonaro

Ato contra a derrota de Jair Bolsonaro (PL), na manhã desta terça-feira (1), impediu a passagem de comboio da Ferrari na rodovia Santos Dumont, em Campinas-SP. As carretas da equipe italiana desembarcaram no Aeroporto de Viracopos para o Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo acontece no dia 13 de novembro.

O imprevisto na rodovia que divide Campinas e Indaiatuba, em São Paulo, aconteceu após o desembarque dos caminhões que carregam todo o material usado pelos engenheiros e pilotos da Escuderia na Fómula 1.

Os contêineres chegaram a ficar parados no acostamento até a chegada da Polícia Militar que contornou a situação. A equipe já chegou no Autódromo de Interlagos, palco da penúltima etapa do campeonato de F1 desta temporada.

SITUAÇÃO NO CAMPEONATO

A Red Bull lidera o campeonato de construtores da F1 2022 com 696 pontos, seguida pela Ferrari, que tem 487, 40 a mais que Mercedes, que ocupa a terceira colocação.

O título no Mundial de Pilotos de 2022 foi decidido com quatro rodadas de antecedência. Max Verstappen ficou com o bicampeonato na Fórmula 1 depois de vencer o GP do Japão.

Do lado da Escuderia italiana, Charles Leclerc é quem está melhor posicionado no Mundial de Pilotos. O monegasco está na terceria posição com 275 pontos ganhos. Seu companheiro de equipe, Carlos Sainz está na sexta colocação com 212.

