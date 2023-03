Com eliminação na Copa do Brasil, Ceará não alcança meta financeira e amarga 'prejuízo'

O Ceará foi eliminado na 2ª Fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (15), ao ser derrotado nos pênaltis para o Ituano por 4 a 2, após um empate em 1 a 1 no tempo normal. E a queda precoce na 2ª Fase acarreta em prejuízo financeiro, com o clube não alcançando a meta que ele mesmo estipulou para a competição de 2023.

De acordo com a proposta orçamentária aprovada para 2023, o clube estipulava arrecadar R$ 9,55 milhões em premiações. Isso indicaria chegar pelo menos até as Oitavas de Final.

Premiação abaixo

Mas o Vovô arrecadou apenas R$ 2,6 milhões. Por cota de participação, o Alvinegro recebeu R$ 1,25 milhão, por estar no Grupo II de cotas, e R$ 1,4 milhão ao passar pela Caldense/MG na 1ª Fase. Ao ser eliminado pelo Ituano, o Vovô deixou de ganhar R$ 2,1 milhões.

Mas o prejuízo é ainda maior pela meta financeira estipulada pelo clube: aproximadamente R$ 7 milhões.



Cotas da CBF por participação:

1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões