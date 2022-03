Com derrota do CRB, veja o que Ceará e Fortaleza precisam para ter liderança na Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste de 2022 concluiu os jogos atrasados da competição nesta quinta-feira (10), com vitória do Atlético-BA contra o CRB por 1 a 0. Assim, restando uma rodada para o fim da fase de grupos, Ceará e Fortaleza estão na liderança da competição e classificados às quartas de final. O Leão tem 13 pontos e está no Grupo A, enquanto o Vovô tem 15 e a ponta do Grupo B. Assim, ambos tentam confirmar a posição.

A 1ª colocação de cada chaveamento rende vantagem na competição. Pelo regulamento, o mata-mata é disputado em jogo único, e o líder tem a chance de disputar a partida em casa, pois enfrenta o 4º do mesmo grupo: empate leva aos pênaltis. Já se avançar para a semifinal, o critério de melhor colocação geral é considerado, pois o adversário faz parte da outra chave (Grupo A ou B).

Por isso, a primeira posição geral é importante. Como as equipes seguem pontuando ao longo do mata-mata, ser o melhor geral permite disputar os duelos eliminatórias dentro de casa e em uma final, com dois jogos, ter o confronto decisivo como mandante.

Na rodada final, o Fortaleza garante a liderança do Grupo A com uma vitória. Em caso de igualdade, ficaria com 14, e precisaria torcer para empate ou derrota de Sport (11) e CSA (11). Se perder, seria necessária a mesma conjuntura, com acréscimo do Atlético-BA (10), que pode assumir a liderança com vitória.

O cenário do Ceará também envolve uma vitória para obter a liderança do Grupo B, em disputa direta com o CRB (14). Se empatar, deve torcer para o time alagoano perder ou empatar o duelo. Em caso de derrota, deve torcer pelo mesmo cenário. O Botafogo-PB (10) também tem chance de se tornar líder, mas seria necessária vitória, tropeços de Ceará e CRB, e retirada de uma diferença grande de saldo: 9x2.

Rodada final da Copa do Nordeste

19.03 - Campinense x Ceará | 17h45, no Amigão.

19.03 - Fortaleza x CRB | 17h45, na Arena Castelão.

19.03 - Sport x Floresta| 17h45, na Ilha do Retiro.

19.03 - Sampaio Corrêa x Botafogo-PB | 17h45, no Castelão.

19.03 - Atlético-BA x Sousa-PB | 17h45, no Carneirão.

19.03 - CSA x Altos-PI | 17h45, no Rei Pelé.

19.03 - Globo-RN x Náutico | 17h45, no Barretão.

19.03 - Sergipe x Bahia | 17h45, no Batistão.

Chance de Clássico-Rei

O único encontro entre Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste de 2022 terminou empatado: 1x1. Com campanhas positivas, os times podem conquistar um feito histórico: uma inédita final cearense.

Para tal, um cenário possível é com os clubes avançando como líderes, o que evitaria duelos nas etapas eliminatórias. Outra chance, mais improvável, seria se um time ficasse em 1º (Ceará) na fase de grupos e a outra em 4º (Fortaleza), ou se ambas, de modo simultâneo, fossem 2ª ou 3ª colocados.

Qualquer outro cenário resulta em um choque nas quartas ou semifinais. Isso porque o regulamento promove confrontos entre os grupos nas eliminatórias, como em 2020: vitória do Vovô na semifinal.

Mata-mata da Copa do Nordeste de 2022

Quartas: Jogo I (1ºA x 4ºA) | Jogo 2 (2ºB x 3ºB) | Jogo 3 (1ºB x 4ºB) | Jogo 4 (2ºA x 3ºA)

Semifinal: D1 (Vencedor Jogo I x Vencedor Jogo 2) | D2 (Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4)

Final: D1 x D2