Com brasileiros em busca da liderança na WSL, veja ranking do mundial de surfe e etapas restantes

A Liga Mundial de Surfe (WSL) de 2023 está rolando e três etapas já conheceram os seus campeões. Com destaque para a famosa "brazilian storm", a tempestade brasileira. Jack Robinson (AUS), Filipe Toledo (BRA) e João Chianca (BRA), foram os campeões das etapas de Pipeline, Sunset Beach e Peniche, respectivamente.

No ranking da competição, a decepção fica na conta de Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. Com campanhas bem abaixo do esperado, o tricampeão mundial de surfe, natural de Maresias, ocupa a 9ª posição e Ítalo fica em 13º. Por outro lado, João Chianca, Fiipe Toledo, Caio Ibelli e Yago Dora estão entre os sete primeiros da lista.

Representante da as mulheres, Tati Weston-Webb ocupa a 5ª posição no ranking feminino. Em Pipeline, a surfista caiu nas quartas de final, em Sunset Beach ficou nas oitavas e em Peniche, Tati foi semifinalista.

RANKING MUNDIAL

1. Jack Robinson (AUS) - 23,885 pontos;

2. João Chianca (BRA) - 22,170 pontos;

3. Filipe Toledo (BRA)- 16,075 pontos;

4. Caio Ibelli (BRA) - 14,150 pontos;

5. Griffin Colapinto (EUA) - 13,875 pontos;

6. Leonardo Fioravanti (ITA) - 12,450 pontos;

7. Callum Robson (AUS) - 10,735 pontos;

7. Yago Dora (BRA) - 10,735 - pontos;

9. Gabriel Medina (BRA) - 9,960 pontos;

13. Ítalo Ferreira (BRA) - 7,970 pontos;

13. Miguel Pupo (BRA) - 7,970 pontos;

18. Samuel Pupo (BRA) - 7,405 pontos;

27. Michael Rodrigues (BRA) - 3,990 pontos;

34. Jadson André (BRA) - 795 pontos.

ETAPAS RESTANTES

Bells Beach (Austrália): 04/04 à 14/04;

Margaret River (Austrália): 20/04 à 30/04;

Surf Ranch (Estados Unidos): 27/05 à 28/05;

Punta Roca (El Salvador): 09/06 à 18/06;

Saquarema (Brasil): 23/06 à 01/07;

Jeffreys Bay (África do Sul): 13/07 à 22/07;

Teahuppo (Taiti): 11/08 à 20/08;

Finals: Trestles (Estados Unidos): 07/09 à 15/09

*Estagiária sob a supervisão de João Bandeira Neto