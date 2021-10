Com apenas um atleta que atua no futebol brasileiro, Tite convoca seleção para últimos jogos de 2021

O técnico Tite divulgou nesta sexta-feira (29) a lista de atletas convocados para os últimos jogos da seleção brasileira em 2021, contra Colômbia e Argentina, nos dias 11 e 16 de novembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O treinador acatou pedidos dos clubes braileiros e não convocou jogadores que atuam no país.

A única exceção ficou por conta do goleiro Gabriel Chapecó, do Grêmio, que foi chamado por acordo com o clube gaúcho.

"Chegamos a um consenso de ceder, nesta janela, e não convocar jogadores do Brasil, com exceção de um atleta. Mas todos os clubes estão cientes que em caso de lesão ou suspensão, podemos convocar atletas do Brasil", disse o coordenador de seleções da CBF, Juninho Paulista.

As novidades ficaram por tonca dos retornos do meia Philippe Coutinho e do atacante Roberto Firmino, que estiveram ausentes na última lista.

Por outro lado, o atacante Arthur Cabral, revelado no Ceará, não foi convocado. O centroavante do Basel havia sido chamado como substituto de Matheus Cunha, que estava lesionado, mas não chegou a atuar. Desta vez, o atacante do Atlético de Madrid está na lista.

Veja a lista de convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Gabriel Chapecó (Grêmio);

Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Gabriel Chapecó (Grêmio); Laterais: Danilo (Juventus), Emerson Royal (Tottenham), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid);

Danilo (Juventus), Emerson Royal (Tottenham), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid); Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea);

Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea); Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Olympique de Marselha), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Barcelona);

Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Olympique de Marselha), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Barcelona); Atacantes: Antony (Ajax), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG) e Raphinha (Leeds).