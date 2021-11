Ciclista nas horas vagas, Xand Avião comenta benefícios da modalidade à saúde: "perde muito peso"

Conhecido como comandante, o cantor Xand Avião decidiu sair da zona de conforto - os palcos - para se aventurar em um desafio atlético. Adepto do ciclismo, o forrozeiro comentou os benefícios da prática esportiva à saúde, além do início da trajetória com a bicicleta, passando por uma busca de identidade em meio aos mais variados esportes.

Praticante da modalidade há 10 anos, Xand revelou em entrevista ao Globo Esporte CE, da TV Verdes Mares, que o ciclismo o ajuda a emagrecer, além de auxiliar na hora da sua atividade principal: movimentar multidões com sua voz e suas canções, através do condicionamento.

Foto: Lucas Catrib

Xand Avião Cantor Até tentei jogar bola, mas não consegui, sou péssimo com bola. Crossfit também tentei, mas machuquei o braço. O esporte que consegui me realizar é a bike, a speed. Meus amigos diziam que eu tinha que encontrar um esporte que eu sentisse prazer. Achava que não existia esse esporte, mas na bike eu consegui ter prazer, pedalo e sinto prazer em fazer isso.

"Perdi uns 18 quilos e vou mantendo. A bike me ajuda muito. É um esporte que perde muito peso e me ajuda muito no palco, porque me dá um condicionamento lá em cima", completou Xand Avião.

A prática do ciclismo é comum em Fortaleza. Diversos adeptos da modalidade percorrem quilômetros na capital cearense, como forma de divertimento, mas também de um bem-estar à saúde. Entretanto, alguns fatores acabam prejudicando o desenvolvimento da prática, dentre elas: os motoristas de automóveis. O cantor Xand Avião comentou sobre alguns ocorridos enquanto pedala e fez um apelo aos condutores.

"Queria fazer um apelo para os motoristas que passam pela gente. Não sei se é de propósito ou se é porque não gostam da gente, mas passa tirando 'fino' mesmo. Então, queria fazer esse apelo aos motoristas, que respeitem a gente que pedala. Sempre que eu pedalo, coloco alguém atrás, com nossa assessoria indo com quase 40 bicicletas na frente. Temos esse pouco de segurança, até pela nossa integridade mesmo. É um pouco diferente, é até mais rápido."

