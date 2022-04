Charles Leclerc, da Ferrari, vence Grande Prêmio da Austrália de F1

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), após largar da pole position e dominar do início ao fim, venceu o Grande Prêmio da Austrália neste domingo (10), superando a Red Bull do mexicano Sergio Pérez nesta 3ª prova do Mundial de Fórmula 1.

O britânico George Russel (Mercedes) completou o pódio após uma corrida marcada pelo abandono do atual campeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), que teve um problema mecânico.

Lewis Hamilton (Mercedes) fez uma boa largada (começando em quinto) e rapidamente conquistou o terceiro lugar antes de perder a vantagem sobre Pérez, a quem ele havia ultrapassado no início da corrida. O heptacampeão mundial terminou em 4º lugar, atrás do companheiro de equipe.

"É maravilhoso, o carro estava incrível hoje. Que corrida e que ritmo hoje", disse Leclerc depois de conquistar sua quarta vitória na carreira e a segunda da temporada.

