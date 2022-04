Leclerc supera Verstappen e conquista 'pole' do GP da Austrália da Fórmula 1

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, fez o melhor tempo na classificação deste sábado (9), à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull, e largará na pole position no domingo (10) em Melbourne para o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1.

Enquanto isso, na segunda fila da terceira corrida da temporada estarão o mexicano Sergio Pérez, também da Red Bull, que terminou em terceiro, e o britânico Lando Norris, da McLaren.

Hamilton, da Mercedes, que já largou na pole oito vezes em Melbourne, incluindo as últimas seis consecutivas em Albert Park, desta vez largará em quinto.

Legenda: Leclerc superou Verstappen, da Red Bull Foto: Paul Crock/AFP

É a segunda pole do ano para Leclerc após a corrida de abertura da temporada no Bahrein, onde ele venceu.

Números importantes

Leclerc superou seus rivais com uma volta rápida de 1:17.868, um pouco à frente do campeão mundial da Red Bull Verstappen, que venceu na Arábia Saudita há duas semanas.

"Foi bom. Ainda mais porque é uma pista onde sempre lutei no passado, no Q3 consegui juntar tudo, então é uma sensação ótima, estou muito feliz", disse Leclerc.

"O carro é bom de pilotar, tudo é possível amanhã. Precisamos de uma boa largada."

Verstappen reclamou de problemas de oversteer (sobreviragem) e de equilíbrio nos treinos finais antes da classificação para a corrida de domingo e o holandês disse que ainda estava lutando, apesar de ser o segundo mais rápido.

"Não me senti bem no carro durante todo o fim de semana. Acho que não houve uma volta em que me senti bem no carro", disse ele. "Vamos tentar analisá-lo. Este fim de semana tem sido intenso. Feliz por ser o segundo, mas como equipe queremos mais", completou

Problemas

Embora a velocidade da Mercedes esteja melhorando, ela ainda tem problemas com o porte – saltando muito em velocidade.

Mas o quinto lugar foi uma grande evolução para Hamilton, que só se classificou em 16º em Jeddah. Seu companheiro de equipe George Russell foi sexto neste sábado.

Em um aumento de moral, as duas McLarens chegaram ao Q3 pela primeira vez nesta temporada, com Daniel Ricciardo em sétimo. Esteban Ocon da Alpine ficou em oitavo e Carlos Sainz na outra Ferrari apenas em nono.

O veterano Fernando Alonso, que foi rápido durante todo o fim de semana em sua Alpine, teve que se contentar com o 10º lugar depois de bater na curva 11, dizendo no rádio que não conseguia reduzir as marchas.

Mas foi um dia sombrio para o tetracampeão mundial Sebastian Vettel, que chocou seu Aston Martin em alta velocidade contra uma mureta no último treino de sábado e conseguiu fazer apenas três voltas na classificação.

Ele terminou em 18º mantendo uma fase terrível. O alemão, que perdeu as duas primeiras corridas do ano por estar com covid, sofreu uma falha de motor na sexta-feira e foi multado em 5.000 euros (5.437 dólares) por ter andado em uma scooter na pista.

Confira o grid de largada:

1ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda)

2ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

3ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)

4ª fila:

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

5ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

6ª fila:

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

7ª fila:

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

8ª fila:

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

9ª fila:

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

10ª fila:

Alexander Albon* (THA/Williams-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

* 3 posições de penalização para Albon por ter provocado um acidente durante o último GP, na Arábia Saudita.

