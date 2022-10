Charles do Bronx encara Islam Makhachev em busca de cinturão do UFC; veja encarada

Uma das lutas mais aguardadas de 2022 ocorre neste sábado (22): o brasileiro Charles do Bronx contra o russo Islam Makhachev. Os lutadores se enfrentam pelo UFC 280, no octógono de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A primeira encarada da dupla foi na última quarta-feira (19).

Vale ressaltar que o vencedor fica com o título da categoria dos leves. O cinturão era do Brasil, mas Charles perdeu por problemas no peso antes de lutar com norte-americano Justin Gaethje, em maio.

Após o evento, o UFC reconheceu que a balança do brasileiro estava descalibrada. Deste modo, Bronx retorna como expoente ao título e agora tem pela frente um dos grandes nomes da categoria.

Onde assistir

O evento tem transmissão ao vivo do Combate.com e do YouTube do Combate, com o aquecimento e as duas primeiras lutas do card preliminar, às 10h. O restante do evento é exibido em tempo real no Combate.com, com exibição ao vivo no canal Combate e no serviço de streaming Globoplay.

Card completo do UFC 280: CARD PRINCIPAL (15h) Peso-leve: Charles do Bronx x Islam Makhachev

Peso-galo: Aljamain Sterling x TJ Dillashaw

Peso-galo: Petr Yan x Sean O'Malley

Peso-leve: Beneil Dariush x Mateusz Gamrot

Peso-mosca: Katlyn Chookagian x Manon Fiorot CARD PRELIMINAR (11h) Peso-meio-médio: Belal Muhammad x Sean Brady

Peso-médio: Makhmud Muradov x Caio Borralho

Peso-meio-pesado: Volkan Oezdemir x Nikita Krylov

Peso-pena: Zubaira Tukhugov x Lucas Almeida

Peso-leve: Magomed Mustafaev x Yamato Nishikawa

Peso-meio-médio: Abubakar Nurmagomedov x Gadzhi Omargadzhiev

Peso-médio: Armen Petrosyan x AJ Dobson

Peso-mosca: Muhammad Mokaev x Malcolm Gordon

Peso-galo: Karol Rosa x Lina Lansberg

