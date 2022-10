Charles do Bronx é derrotado por Islam Makhachev no UFC 280

O brasileiro Charles do Bronx perdeu para o russo Islam Makhachev na disputa do cinturão do peso-leve neste sábado (22) no UFC 280, realizado na Etihad Arena, em Abu Dhabi. O ex-campeão foi ao solo no segundo round, após receber um soco, e foi finalizado com katagatame.

Aos 33 anos, Charles defendia uma invencibilidade de 11 lutas no Ultimate desde 2008. Do Bronx tem 33-9-1 no cartel.

Em entrevista pós-luta, o brasileiro lamentou a derrota: "Tem dia que a gente tá aqui e não é o melhor dia. Prometo para todo mundo, eu vou buscar ele [cinturão] de volta. Eu tenho que ser o próximo, me dê a próxima oportunidade [Dana White, presidente do UFC]."

LUTAS DO CARD PRINCIPAL

Peso-leve: Charles do Bronx x Islam Makhachev

Cinturão peso-galo: Aljamain Sterling venceu TJ Dillashaw por nocaute técnico aos 3m44s do 2º round.

por nocaute técnico aos 3m44s do 2º round. Peso-galo: Sean O'Malley venceu Petr Yan por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28).

por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28). Peso-leve: Beneil Dariush venceu Mateusz Gamrot por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28).

por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28). Peso-mosca: Manon Fiorot venceu Katlyn Chookagian por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28).

Lutas e resultados Card Preliminar

Peso meio-médio: Belal Muhammad venceu Sean Brady por nocaute técnico aos 4m47s do 2º round.

por nocaute técnico aos 4m47s do 2º round. Peso-médio: Caio Borralho venceu Makhmud Muradov por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28).

por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28). Peso meio-pesado: Nikita Krylov venceu Volkan Oezdemir por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28).

por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28). Peso meio-médio: Abubakar Nurmagomedov venceu Gadzhi Omargadzhiev por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27).

por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27). Peso-médio: Armem Petrosyan venceu AJ Dobson por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27).

por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27). Peso-mosca: Muhammad Mokaev venceu Malcolm Gordon por finalização, chave de braço, aos 4m26s do 3º round.

por finalização, chave de braço, aos 4m26s do 3º round. Peso-galo: Karol Rosa venceu Lina Lansberg por decisão majoritária (29-27, 29-27, 28-28)

Quem é Charles do Bronx?

O brasileiro Charles Oliveira da Silva, popularmente conhecido como Charles do Bronx, de 32 anos, se tornou a grande estrela do UFC após sagrar-se campeão do Peso-Leve e por defender o título. A categoria, por muitos, é considerada uma das mais disputadas da organização.

Do Bronx defende uma invencilbilidade de 11 lutas no Ultimate desde 2008. O brasileiro ainda é dono de um recorde, finalizando 16 adversários e ao total soma 19 vitórias por finalização ou nocaute, marca que nenhum outro lutador alcançou.

Charles iníciou no Jiu-Jitsu aos 12 anos e aos poucos foi superando seus próprios obstáculos, já que mais novo enfrentou alguns problemas de saúde, até chegar no UFC. Neste sábado, (22), o atleta visa retomar o cinturão contra o russo Islam Makhachev.

