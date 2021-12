Cearense Pedro Rian vai integrar a seleção Brasileira Junior de Surf

O surfista cearense Pedro Rian, foi selecionado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e pela Confederação Brasileira de Surf (CBS), para treinar com a Seleção Brasileira Junior de Surf, na praia de Itamambuca, São Paulo. O período de treinamentos será entre os dias 6 a 10 deste mês e selecionará surfistas para representar o Brasil no campeonato mundial junior da International Surfing Association (ISA Games).

Campeão Brasileiro Junior, Campeão Cearense e atual líder do circuito Que Onda Massa, organizado em parceria com a TV Diário, Pedro Rian tem apenas 15 anos, sonha em representar o Brasil no ISA Games

Pedro Rian Surfista cearense Meu sonho está sendo realizado e minha meta cada vez mais próxima de ser conquistada. Será uma honra, nesse primeiro momento, representar meu estado e meu país no ISA Games entre os melhores do Brasil. Vou aperfeiçoar as manobras e irei dar o máximo. Meu objetivo agora é ser campeão olímpico.

Acompanhamento

Durante o treinamento em São Paulo, os atletas serão acompanhados e atendidos pela equipe técnica permanente das Seleções Brasileiras de Surfe, composta de um coordenador técnico, um médico, um fisioterapeuta, uma psicóloga e um preparador físico, além de três técnicos convidados.

O grupo terá acesso a diferentes dinâmicas formativas, onde temas relevantes para um adequado processo de desenvolvimento em longo prazo serão abordados.

Já o Training Camp 2021 tem o objetivo de oferecer aos atletas que estejam classificados para representar o Brasil nos campeonatos mundiais de suas categorias experiências formativas e de desenvolvimento físico, técnico, psicológico e pessoal, visando a potencialização do processo de desenvolvimento em longo prazo.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte