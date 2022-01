Cearense Michel Macedo garante vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno 2022

Foi anunciado no início desta tarde (17), em live no Instagram do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), os atletas que representarão o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022. Entre os garantidos, o cearense Michel Macedo, que ficou com a vaga do esqui alpino.

O atleta é líder do ranking brasileiro da modalidade e vai disputar a competição, com início no dia 4 de fevereiro, pela segunda vez. Em 2018, Macedo participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul.

Pequim 2022 marca a nona participação brasileira em Jogos de Inverno, iniciada em Albertville 92. O recorde do país foi em Sochi 2014, com 13 atletas em sete modalidades. No total, até Pequim, 35 atletas do Brasil, sendo dez mulheres, em oito esportes (esqui alpino, bobsled, esqui cross country, luge, snowboard, biatlo, esqui estilo livre e patinação artística), participarão da competição.

Confira os convocados para os Jogos de Inverno

ESPORTES DE NEVE

Esqui cross country: Manex Silva, Jaqueline Mourão e Bruna Moura;

Esqui alpino: Michel Macedo;

Esqui estilo livre: Sabrina Cass.

ESPORTES DE GELO

Bobsled: Edson Bindillati, Edson Martins, Erick Vianna, Rafael Souza e Jefferson Sabino;

Skeleton: Nicole Silveira

