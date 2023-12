Cearense Juliana dos Santos é vice-campeã brasileira após vencer 6ª etapa do CBSurf

A cearense Juliana dos Santos e Luel Felipe foram os vencedores do Shell Dream Tour Rio, campeonato que representa a Divisão Principal da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) e foi realizado na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com encerramento na última segunda-feira (11). Juliana dos Santos (CE) venceu na final a atleta Kemily Sampaio (SP). Já Luel Felipe (PE) derrotou na última bateria o atleta Wesley Leite (SP).

Juliana dos Santos, de 23 anos, estava em 6º no ranking e buscava melhorar o seu resultado no circuito, já que havia ficado na terceira colocação nas etapas de Xangri-lá e Ferrugem. Ao vencer a etapa, a surfista, natural de Fortaleza, conquista também o título de vice-campeã brasileira. Já Kemily, antes da etapa, estava fora da linha de corte do ranking para seguir no Circuito em 2024, com o segundo lugar no Shell Dream Tour Rio, Kemily mudou de posição e terminou sua participação no circuito na 12ª colocação. A bateria terminou com Kemily somando 6.43 pontos, enquanto Juliana finalizou a bateria com a somatória de 11.73.

Legenda: Juliana dos Santos em ação pela 6ª etapa do CBSurf Foto: Comunicação Dream Tour Rio / Pablo NZ

Juliana ficou muito emocionada com seu resultado e agradeceu à Deus pela conquista.

“Estava batendo na trave ao longo de todo o ano, sempre entre as cinco primeiras buscando o título, mas com o resultado da Tainá fui atrás da segunda colocação. Foi a minha primeira final na etapa e acho que já estava escrito, né? Deus já tinha escrito e precisava ser no momento dele e eu tive que ter paciência e confiar no processo. Quando a gente acredita, quando a gente entrega, a gente é abençoado. O Dream Tour foi muito especial pra mim e a Dream Factory e a CBSurf estão de parabéns, fizeram um ano incrível pra nós atletas e com certeza todos os atletas estão muito felizes com esse circuito”, disse a vencedora Juliana dos Santos.

Os atletas que venceram a etapa receberam 40 mil reais cada, tanto homens quanto mulheres. Sendo que todos os atletas participantes do Circuito Brasileiro de Surf, do último ao primeiro colocado, recebem um valor em dinheiro pela classificação.



Campeões Brasileiros



Tainá Hinckel (SC) e Weslley Dantas (SP) também receberam suas premiações de Campeões Brasileiros nesta segunda. Mesmo não conquistando a primeira colocação na 6ª etapa, tanto Tainá quanto Weslley adiantaram a conquista do título devido a pontuação ao longo do ano.

Classificação feminina Shell Dream Tour Rio

1º lugar – Juliana dos Santos (CE)

2º lugar – Kemily Sampaio (SP)

3º lugar – Nicole Santos (PE)

3º lugar – Diana Cristina (PB)

Classificação masculina Shell Dream Tour Rio

1º lugar – Luel Felipe (PE)

2º lugar – Wesley Leite (SP)

3º lugar – Ryan Kainalo (SP)

3º lugar – Vitor Ferreira (RJ)