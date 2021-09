Cearense Henrique Gurgel disputa Paralimpíadas Universitárias

Henrique Gurgel irá representar o Estado do Ceará nas Paralimpíadas Universitárias, competição que irá receber os melhores atletas paralímpicos do Brasil. A competição acontece entre os dias 16 de 19 em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. A competição será seletiva também dos Jogos Pan-Americanos de 2022.

A intenção da competição é incentivar a participação de alunos universitários com deficiências, seja física, visual ou intelectual, em atividades esportivas em todas Instituições de Ensino Superior (IES) ao redor do País.

Campeão pan-americano e brasileiro de natação universitária de 2018, Henrique Gurgel é o primeiro lugar do ranking universitário na prova dos 150 metros medley.

Na capital paulista, o cearense vai em buscar trazer mais uma medalha de ouro ao esporte cearense.

Preparação

Gurgel diz que vem se preparando desde maio e que a expectativa para a competição é grande.

"Depois de quase 2 anos sem competições nacionais é muito importante poder voltar a competir novamente. Essa competição é seletiva para os jogos panamericanos universitários de 2022 e vou tenter defender o titulo pan americano dos 150 medley. Eu venho me preparando desde o mes de maio, quando voltaram as atividades aqui em Fortaleza".

O cearense espera que seus tempos estejam no nível de anos anteriores para que vença adversários considerados difíceis.

"Eu venho treinando natação e musculação por três vezes na semana e me preparando da melhor forma. Estou esperando adversários dificeis por se tratar de uma competição nacional. A perspectiva dos tempos é boa, espero manter os de 2 anos atrás, ou quem sabe melhorar. A expectativa é a melhor possível pelo que venho fazendo nos treinamentos", finalizou ele.

