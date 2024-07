Ceará embarca para jogo contra Avaí com desfalques de Erick Pulga, Saulo Mineiro e Recalde; veja relacionados

O Ceará embarcou, na tarde desta quarta-feira (17) para encarar o Avai, pela 16ª rodada. O atacante Erick Pulga foi cortado da lista dos 22 jogadores relacionados e é uma ausência do alvinegro para a sexta-feira. Por outro lado, tem contratação que já viajou com o restante do grupo.

O artilheiro da equipe na temporada, com 11 gols marcados, Pulga apresentou sintomas de virose no último treino capital e, por isso, não embarcou. Além dele, Richardson e Facundo Castro são outros que ficam no departamento médico do clube.

Além dos lesionados, Jorge Recalde, expulso contra o Paysandu, e Saulo Mineiro, que tomou o terceiro amarelo, cumprem suspensão automática e desfalcam o time de Léo Condé.

As novidades ficam por conta de Lucas Rian, atacante de 24 anos, que foi anunciado na terça-feira, mas que treina desde a semana passada em Porangabuçu. O atleta, que atua na ponta-direita, marcou 6 gols em 20 partidas pelo Confiança. O nome dele ainda não consta no BID, mas o clube acredita que o atleta esteja regularizado até o jogo.

Outra peça que volta a ser opção é Lourenço, que cumpriu suspensão automática diante do Papão e deve voltar a titularidade do time alvinegro. O Ceará encerra a preparação com treino de apronto no CT do Figueirense, na quinta-feira. O confronto diante do Avai está marcado para as 19h, de sexta-feira, na Ressacada.

RELACIONADOS PARA JOGO CONTRA AVAÍ: