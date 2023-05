Ceará divulga balanço financeiro de 2022 com déficit de R$ 6 milhões

O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou na última segunda-feira (24), as demonstrações financeiras referentes ao ano de 2022 e informou os balançou aprovados por maioria dos conselheiros. E após 5 anos operando no 'superávit', ou seja, arrecadando mais do que gastava, em 2022 a realidade foi bem diferente, com o clube fechando em um déficit financeiro de R$ 6.163.947,52.

De acordo com o balanço divulgado pelo clube e ainda assinado pelo então presidente Robinson de Castro, a queda para a Série B foi determinante para o clube ficar com saldo 'negativo' já que deixou de receber a cota mínima de permanência na Série A, que R$ 15.400.000,00.

'Em decorrência da não efetivação da receita de premiação inicialmente prevista o clube apresentou déficit no ano de 2022', afirma um trecho do documento.

Balanço financeiro do Ceará (2017-2022)

2017: R$ 3.193.659 (saldo positivo)

2018: R$ 3.013.201 (saldo positivo)

2019: R$ 5.768.766 (saldo positivo)

2020: R$ 377.762 (saldo positivo)

2021: R$ 327.488 (saldo positivo)

2022: R$ 6.163.947 (saldo negativo)

Resumo demonstrativo financeiro do Ceará

Receita operacional líquida: R$ 165.751.878,35

Custos e despesas: R$ 158.869.304,94

Receitas financeiras: R$ 274.317,68

Despesas financeiras: R$ 13.320.838,61

Déficit: - R$ 6.163.947,52

Analisando as despesas financeiras do Alvinegro, só de juros a terceiros, o clube Vozão pagou R$ 10.565.016,79.