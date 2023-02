Ceará anuncia meia Pedro Lucas, do Grêmio

Pedro Lucas, meia de 20 anos, foi anunciado pelo Ceará. O jogador chega ao alvinegro por empréstimo junto ao Grêmio e tem contrato válido até o final da temporada de 2023.

O meia tem passagens na base e no profissional do clube gaúcho. Com a equipe principal, Pedro Lucas atuou em oito partidas, em 2022 entrou em campo 11 vezes. O jogador ainda chegou a vestir a camisa da seleção brasileira sub-17, onde disputou a Copa do Mundo da categoria.

O jogador já treinou com a equipe e demonstrou a satisfação em integrar o time alvinegro.

"Estou muito feliz em vir para o Ceará, um grande clube e com uma grande estrutura. Tenho certeza que será um ano muito bom para mim e para o clube. Vamos, se Deus quiser, colocar o Ceará de volta para o lugar que nunca deveria ter saído que é a: Série A. Conto com o apoio de toda a torcida e vamos juntos nas disputas do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e colocar o Ceará de volta para a Série A", disse.

FICHA TÉCNICA

Nome: Pedro Lucas Tapias Obermuller (Pedro Lucas)

Posição: Meia

Data de nascimento: 26/07/2002 (20 anos)

Naturalidade: Baixo Gandu/ES

Clubes: Grêmio/RS e Ceará.