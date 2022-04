CBF altera horários, locais e datas dos jogos de times cearenses nas Séries C e D; veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o cronograma de jogos das equipes cearenses nas Séries C e D do Brasileiro. A Diretoria de Competições informou que jogos do Atlético-CE, Ferroviário e Floresta e Icasa sofreram mudanças por ajustes na grade de programação da emissora detentora de direitos de transmissão. Veja detalhes:

A partida entre Atlético/CE x Ferroviário/CE, que seria realizada às 15 horas no Estádio Domingão, vai ser às 17 horas na Arena Romeirão. A data, 23 de abril, foi mantida. O Tubarão da Barra também vai realizar a primeira disputa oficial na recém-inaugurada praça esportiva. O adversário será o ABC, na segunda rodada da competição.

Já o duelo entre Floresta x Figueirense/SC saiu de sábado (23), às 17 horas, para domingo (24) às 15h. O jogo também mudou de local. Saiu do estádio João Ronaldo para o Domingão.

Pela Série D, o confronto entre Icasa e Globo-RN saiu do Estádio Mirandão, no Crato, e vai também para o Romeirão. O jogo saiu das 15 para as 16 horas. As mudanças foram feitas por opção do clube mandante. A partida segue no dia 17 de abril (domingo).

CONFIRA AGENDA

SÉRIE C

Atlético x Ferroviário

Data e hora: 23/4, às 17 horas

Local: Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte.

Floresta/CE x Figueirense/SC

Data e hora: 24/04, às 15 horas

Local: Estádio Domingão, em Horizonte/CE

SÉRIE D

Icasa x Globo-RN

Data e hora: 17/04, às 16 horas

Local: Arena Romeirão

