Campinense comprova formação de Arthur Cabral e deve receber R$ 415 mil da FIFA; entenda

O Campinense comprovou a participação na formação do atacante Arthur Cabral, atualmente na Fiorentina, e receberá 79 mil euros (cerca de R$ 415 mil) da FIFA, devido ao mecanismo de solidariedade, dispositivo que visa incentivar os clubes a investirem na formação de atletas. A informação é do ge.globo.

Antes de chegar as categorias de base do Ceará, Arthur Cabral atuou pelo clube paraibano. A Raposa, porém, não comunicou quantas temporadas o atacante disputou pela equipe.

Com a junção da documentação, o Campinense espera receber o benefício do mecanismo de solidariedade da FIFA nas negociações entre Palmeiras e Basel-SUI, em 2020, e Basel-SUI e Fiorentina, em 2022.

Carreira

Arthur Cabral iniciou a carreira profissional no Ceará Sporting Club, em 2015, após ser promovido das categorias de base. Em 2019, o atacante foi negociado com o Palmeiras, mas não foi aproveitado pelo técnico Felipão. No clube paulista, disputou apenas cinco partidas e marcou um gol.

Sem espaço no Alviverde, Cabral foi emprestado ao Basel. Após o desempenho no time suíço, o time da Basiléia exerceu a compra. Neste ano, o centroavante, com passagem pela Seleção Brasileira, foi vendido a Fiorentina-ITA, por 15 milhões de euros.

