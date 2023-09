Campeonato Cearense Feminino de Futebol tem participantes e regulamento definidos: veja detalhes

A Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu o regulamento e as equipes participantes do Campeonato Cearense Feminino de 2023. Para a definição da fórmula de disputa, uma reunião foi realizada de forma virtual por meio da plataforma Zoom e contou com a presença das seis equipes participantes, que serão: Arsenal, Ceará, Fortaleza, Juasal, Juventus e R4.

Posteriormente será divulga a Tabela Básica da competição, que iniciará no dia 21 de outubro.

Fórmula de disputa

O Campeonato Cearense Feminino será disputado em três fases. Na 1ª Fase, os clubes formarão um grupo único e jogarão entre si em partidas de ida, classificando-se para a Fase Semifinal os quatro clubes com o maior número de pontos ganhos.

Na semifinal, os quatro clubes classificados na 1ª Fase, serão divididos em dois grupos de dois que jogarão dentro dos seus respectivos grupos em partida única . Os confrontos obedecerão ao seguinte cruzamento:

Grupo B: 1º x 4º

Grupo C: 2º x 3º

Ao fim dos confrontos, as equipes vencedoras estarão garantidas na fase final. Na grande decisão, os dois clubes classificados na semifinal, disputarão entre si em jogo único, o título do Campeonato Cearense Feminino 2023.