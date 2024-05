Flamengo vence o Corinthians por 2 a 0, ameniza crise e assume liderança do Brasileirão

O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 0 na tarde deste sábado (11) no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em partida válida pela sexta rodada da Série A do Brasileirão 2024. Os gols foram marcados por Pedro e Lorran.

O resultado coloca o Flamengo provisoriamente na liderança do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos. O Corinthians, por sua vez, fica na 15ª posição, com cinco pontos, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Antes mesmo de a bola rolar, ecoaram no Maracanã xingamentos direcionados a dirigentes do Flamengo. O Corinthians começou o jogo pressionando a saída de bola rubro-negra e levando muito perigo aos donos da casa.

A bola parada também foi usada como recurso pelos cariocas. A trave ajudou os visitantes. A proposta das duas equipes tornou a partida eletrizante, com diversas chances de gol. A qualidade técnica do Flamengo se impôs com o tempo. O time rubro-negro passou a ficar mais perto de inaugurar o marcador.

A pressão do Flamengo surtiu efeito aos 20 minutos. Carlos Miguel, que fazia boa partida até então, falhou em bela jogada tramada pelo Flamengo. Pedro finalizou sem força, e o goleiro corintiano aceitou. Mesmo em vantagem, o time rubro-negro se manteve no ataque e não deixou o Corinthians voltar a atacar.

Apesar de o Corinthians estar melhor no segundo tempo, o Flamengo ficou à espreita de um erro para aumentar o placar. Aos 18, o garoto Lorran, de 17 anos, aproveitou falha de Cacá arrancou pelo meio e chutou para dar novas alegrias ao torcedor rubro-negro.

A situação fez António Oliveira abrir mão da linha de três zagueiros para os minutos finais, reforçando o meio-campo. O jogo, porém, já estava decidido e não houve grandes ameaças à meta do Flamengo até o último apito.