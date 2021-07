Bruno Fratus vence bateria nos 50 m livre e avança às semifinais das Olimpíadas de Tóquio

O nadador brasileiro Bruno Fratus estreou nesta sexta-feira (30) nas Olimpíadas de Tóquio. Concorrendo na prova de 50m livre, o carioca de Macaé ficou em primeiro lugar da bateria em que disputou, com 21s67, e garantiu a vaga na próxima fase da busca pela medalha olímpica com o 4º melhor no geral.

Caeleb Dressel foi quem fez o melhor tempo da fase classificatória. O norte-americano terminou com 21s32. Na frente de Fratus também ficaram o francês Florent Manaudou (21s65) e o grego Kristian Gkolomec (21s66).

Considerado um dos principais nomes da modalidade nesta edição das Olimpíadas, Dressel já chegou perto do recorde olímpico, que pertence ao brasileiro Cesar Cielo, de 21s30.

Bruno voltará ao Centro Aquático nesta sexta, por volta das 23h (de Brasília), quando disputará as semifinais da modalidade. Ao todo, 16 nadadores brigam por vaga na grande final.