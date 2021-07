Brasil x Argentina

Brasil e Argentina decidem neste sábado (10), às 21h, no estádio Maracanã, o campeão da Copa América de 2021. A última decisão entre as duas seleções aconteceu em 2007, há 14 anos, com trunfo brasileiro por 3 a 0.

A taça da competição será decidida em jogo único, com possibilidade de pênaltis em caso de igualdade no placar. Para chegar à final, a Seleção Brasileira bateu o Peru por 1 a 0, enquanto os argentinos deixaram a Colômbia para trás nas penalidades (3 a 1), após empate em 1 a 1.

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo SBT e a ESPN, com tempo real do Diário do Nordeste.

Escalação

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Fred, Casemiro e Paquetá; Everton, Richarlison e Neymar.

Técnico: Tite.

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Otamendi, Pezzella e Tagliafico; Guido Rodríguez, Lo Celso, De Paul; Messi, Nicolás González e Lautaro Martínez

Técnico: Lionel Scaloni.

Neymar x Messi

Lionel Messi e Neymar fazem o sexto enfrentamento na carreira, com vantagem do craque argentino, que venceu em três oportunidades. Neymar levou vantagem em duas oportunidades, contanto partidas entre clubes e seleções.

O Diário Olé, um dos principais jornais esportivos da Argentina, destacou o duelo entre os dois jogadores. “Não podíamos morrer sem ver isto: Messi e Neymar cara a cara em uma final”, publicou o veículo nas redes sociais.

Agora a rivalidade dos dois países, Messi e Neymar nutrem amizade fora das quatro linhas, conquistada durante as temporadas jogando juntos no Barcelona, entre 2013 e 2017. A dupla atuava ao lado do atacante uruguaio Luis Suárez, até a transferência do brasileiro para o Paris Saint-Germain (PSG).

Quantas Copas Américas o Brasil tem?

O Brasil acumula nove títulos da competição continental, incluindo três títulos quando se chamava Campeonato Sulamericano. A última taça foi levantada em 2019, com vitória diante do Peru, por 3 a 1.

2019 - Vice: Peru

2007 - Vice: Argentina

2004 - Vice: Argentina

1999 - Vice: Uruguai

1997 - Vice: Bolívia

1989 - Vice: Uruguai

1949 - Vice: Paraguai

1922 - Vice: Paraguai

1919 - Vice: Uruguai

Quantas Copas Américas a Argentina tem?

Já a Argentina soma 14 títulos, cinco a mais que o Brasil. A última conquista veio em 1993, diante do México, com 2 a 1 no placar.

1993 - Vice: Mexico

1991 - Vice: Brasil

1959 - Vice: Brasil

1957 - Vice: Brasil

1955 - Vice: Chile

1947 - Vice: Paraguai

1946 - Vice: Brasil

1945 - Vice: Brasil

1941 - Vice: Uruguai

1937 - Vice: Brasil

1929 - Vice: Paraguai

1927 - Vice: Uruguai

1925 - Vice: Brasil

1921 - Vice: Brasil

Artilheiros da Copa América 2021

1. Lionel Messi (Argentina): 4 gols - 6 jogos

2. Lautaro Martínez (Argentina): 3 gols - 5 jogos

3. Gianluca Lapadula (Peru): 2 gols - 6 jogos

3. Lucas Paquetá (Brasil) : 2 gols - 5 jogos

3. Luís Díaz (Colômbia): 2 gols - 4 jogos

3. Neymar (Brasil): 2 gols - 5 jogos

3. Ángel Romero (Paraguai): 2 gols - 5 jogos

3. Edinson Cavani (Uruguai): 2 gols - 5 jogos

3. Eduardo Vargas (Chile): 2 gols - 5 jogos

3. André Carrillo (Peru): 2 gols - 5 jogos

3. Ayrton Preciado (Equador): 2 gols - 4 jogos

3. Erwin Saavedra (Bolivia): 2 gols - 4 jogos

3. Papu Gómez (Argentina): 2 gols - 2 jogos

Brasil x Argentina

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 21h (de Brasília) deste sábado (10)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)