Brasil terá 10 representantes no mundial de skate street; confira horário e onde assistir

O Brasil estará representado na Liga Mundial de Skate Street por 10 skatistas em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Rayssa Leal e Kelvin Hoefler, medalhistas olímpicos na modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio, estão confirmados na disputa.

A primeira etapa do mundial Street League Skateboarding (SLS) acontece nesta sexta-feira (27) e sábado (28). O evento será transmitido ao vivo pelo SporTV. A semifinal feminina acontece na sexta-feira, a partir das 15h30, enquanto a masculina será disputada a partir das 19h. No sábado, a grande decisão acontece às 17h30 (feminino) e 20h (masculino).

Legenda: Rayssa Leal conquistou o vice-campeonato olímpico no skate street Foto: Julio Detefon / CBSk

A etapa de Salt Lake City contará com a participação de 52 skatistas, sendo 34 homens e 18 mulheres. Confira abaixo os participantes da primeira etapa do mundial Street League Skateboarding.

