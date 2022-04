Brasil tem três surfistas nas quartas de Bells Beach e brigando pela liderança do ranking mundial

O Brasil terá três representantes nas quartas de final da etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de surfe, na Austrália. Nesta sexta-feira (15), Italo Ferreira, Filipe Toledo e Miguel Pupo venceram as baterias. Filipinho foi o grande destaque porque depende apenas de si para assumir a liderança do ranking ao fim desta etapa.

Filipinho superou o local Connor O´Leary por 16,26 a 13,00. O brasileiro iniciou a etapa na 4ª colocação do ranking. Mas, com o resultado desta sexta, já subiu para o 1º lugar provisoriamente, derrubando da ponta o japonês Kanoa Igarashi.

Na disputa pela ponta, Italo e Miguel também podem assumir a liderança, mas precisam vencer a etapa. Já o havaiano John John Florence garante a colocação máxima se alcançar a final. Nas quartas, o rival estrangeiro encara Filipe Toledo.

Campeão mundial e olímpico, Italo Ferreira venceu o confronto brasileiro das oitavas, sobre Samuel Pupo, por 15,40 a 15,13. Nas quartas, terá o local Jack Robinson pela frente. Miguel Pupo, por sua vez, despachou o americano Kolohe Andino por 14,76 a 10,90. Na sequência, vai duelar com outro surfista da casa, Callum Robson.

