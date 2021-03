Brasil bate o Chile no handebol masculino e garante vaga nas Olimpíadas de Tóquio

Em uma virada impressionante, a Seleção Brasileira masculina de handebol bateu o Chile neste domingo (14), pelo pré-olímpico disputado em Montenegro, e se classificou para as Olimpíadas de Tóquio. A partida terminou 26 a 24 para o Brasil. No intervalo, os chilenos venciam por 17 a 11.

Com o resultado e a já esperada vitória da Noruega sobre a Coreia do Sul, o Brasil e a seleção europeia se classificaram para os Jogos.

A Seleção começou o quadrangular sendo goleada exatamente para a Noruega, favorita, por 32 a 20, na sexta (12), mas se recuperou na partida seguinte, quando venceu a Coreia do Sul por 30 a 24, e encerrou sua participação com a vitória deste domingo.

Na partida diante dos chilenos, os destaques foram Leo Dutra, que fez cinco gols, e João Silva, que fez quatro.

A seleção chilena vinha sendo um incomodo para o time brasileiro nos últimos anos. Nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, o Brasil perdeu a chance de disputar a final contra a Argentina (que valia a vaga olímpica) com uma derrota por 32 a 29 para os chilenos na semifinal.

Na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, a Seleção masculina conquistou sua melhor campanha nos Jogos, com um sétimo lugar. O time não havia conseguido a classificação para os Jogos anteriores (Londres-2012).

Já a Seleção feminina garantiu a classificação para Tóquio com o título nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. No masculino, o título (e a vaga olímpica) ficou com a Argentina.