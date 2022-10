Bragantino x Athletico-PR: confira horários, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na tarde deste sábado, (22), o Bragantino recebe, no Nabi Abi Chedid às 16h30, o Athletico-PR na reta final do Campeonato Brasileiro em jogo válido pela 33ª rodada da Série A. Os clubes chegam em situações diferenes para o jogo, o Furacão vem de vitória contra o Coritiba, com gol de Alex Santana, enquanto que o Bragantino vem de tropeço para o Santos.

Visando as oitavas de final da Libertadores, Felipão vai poupar boa parte do time principal e o Massa Bruta deve ir com força máxima para o jogo, com o retorno de Léo Ortiz, Barbieri não deve mexer no time.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis Escalações

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Helinho e Jan Hurtado. Técnico: Maurício Barbieri

Athletico-PR: Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Nico Hernández e Abner; Hugo Moura, Erick e Vitor Bueno; Pedrinho, Vitor Roque e Rômulo. Técnico: Felipão

Bragantino x Athletico-PR | Ficha Técnica

Horário: 16h30

Data: 22/10/2022

Local: Nabi Abi Chedid - SP

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)