Betis x Atlético de Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste domingo, (23), o Atlético de Madrid visita o Betis pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo está marcado para às 11h15 e vai acontecer no Estádio Benito Villamarín. O Betis atualmente ocupa a 5ª posição com 20 pontos e o Atlético ocupa a 4ª com a mesma quantidade. Em caso de vitória da equipe mandante o time comandado po Simeone ficaria para trás na tabela.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN 4, Star+ e Bet365.

Palpite para o jogo

Prováveis Escalações

Betis: ​Rui Silva; Sabaly, Luiz Felipe, Pezzella e Moreno; Rodríguez, William Carvalho e Guardado; Rodri, Luiz Henrique e Borja Iglesias. Técnico: Manuel Pellegrini

Atlético de Madrid: Grbic; Reinildo, Gimenez, Savic e Molina; Carrasco, Witsel, Kondogbia e Correa; Morata e Griezmann. Técnico: Diego Simeone

Betis x Atlético de Madrid | Ficha Técnica

Horário: 11h15

Data: 23/10/2022

Local: Estadio Benito Villamarín

Árbitro: Jesus Gil Manzano