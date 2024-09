Bem Tricolor e Responsabilidade Social: Thiago Fujita e Sabrina Nolasco | FortalezaCast

O Fortaleza tem evoluído como clube não só dentro de campo, mas retribuindo também para a sociedade com valores solidários. O clube é um dos poucos no Brasil que tem uma diretoria exclusiva para assuntos de responsabilidade social, liderada por Thiago Fujita. O Bem Tricolor é um associação voluntária ligada ao clube que já transformou a vida de diversas pessoas em ações promovidas pelo projeto. Hoje, Sabrina Nolasco é a presidente da associação. Acompanhe o papo no FortalezaCast de hoje para conhecer mais sobre o impacto do Fortaleza no meio social, ações e feitos já realizados até o momento.

