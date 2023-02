Bayern de Munique x Union Berlin: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Bayern de Munique recebe neste domingo, (26), a equipe do Union Berlin em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. A partida acontece às 13h30 (Brasília), no estádio Allianz Arena.

Para a partida as equipes chegam em situações distintas. O Bayern em seu último jogo foi derrotado pelo placar de 3 a 2 pelo Borussia Monchengladbach, enquanto que o Union Berlin venceu o Ajax por 3 a 1 com gols de Knoche, Juranovic e Doekhi.

Na tabela de classificação as equipes estão próximas. O Bayern é o 2º colocado com 43 pontos, 12 vitórias, sete empates e duas derrotas. O Union Berlin ocupa a 3ª posição também com 43 pontos, porém com 13 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A equipe visitante vai em busca do 2º lugar para subir na classificação.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do OneFootball.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique: Sommer; Cancelo, De Ligt, Pavard, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sané; Choupo-Moting. Técnico: Julian Nagelsmann

Union Berlin: Ronnow; Jaeckel, Leite, Knoche; Juranovic, Haberer, Laidouni, Khedira, Trimmel; Siebatcheu, Becker. Técnico: Urs Fischer

BAYERN DE MUNIQUE X UNION BERLIN | FICHA TÉCNICA

Data: 26/02/2023

Horário: 13h30

Local: Allianz Arena

Árbitro: M. Fritz