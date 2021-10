Barcelona x Real Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Um dos principais clássicos do mundo será disputado neste domingo (24). Barcelona x Real Madrid medem forças no primeiro 'El Clásico' sem Lionel Messi pela equipe catalã. O duelo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será realizada no Camp Nou, em Barcelona.

Na 3ª colocação, com 17 pontos, a equipe madridista busca se recuperar na competição nacional. Nos últimos dois jogos, empate sem gols com o Villarreal e derrota para o Espanyol. O Barcelona, por sua vez, figura na 7ª posição, com 15 pontos, e vem de vitória importante contra o Valencia.

Para a partida, o técnico Carlo Ancelotti repetirá a escalação utilizada na goleada diante do Shakhtar Donetsk pela UEFA Champions League. Vinicius Júnior, Benzema e Rodrygo deverá ser o trio de ataque diante do arquirrival.

O holandês Ronald Koeman deve promover mudanças no ataque. Agüero e Ansu Fati poderão ser utilizados pelo comandante barcelonista. Memphis Depay deve permanecer setor ofensivo.

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN Brasil.

Prováveis escalações

Barcelona

Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet e Alba; De Jong, Busquets e Gavi; Dest, Agüero e Depay. Técnico: Ronald Koeman.

Real Madrid

Courtois; Mendy, Alaba, Militão e Lucas Vázquez; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius Júnior, Karim Benzema e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Ficha técnica

Barcelona x Real Madrid - 10ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)

Data: 24/10/2021 (domingo)

Horário: 11h15 (de Brasília)

Árbitro: José María Sánchez Martínez (ESP)

