Atletismo: Revezamento 4x400 masculino nas Olimpíadas 2024: acompanhe nesta sexta-feira

A equipe masculina do Brasil disputa a semifinal do Revezamento 4x400 na manhã desta sexta-feira (9), às 6h05, no Stade de France.

A equipe brasileira é formada pelo cearense Matheus Lima, Lucas Carvalho, Douglas Mendes, Lucas Vilar e Jadson Erick.

Os 3 primeiros de cada série e os próximos dois mais rápidos avançam para a final.

A equipe brasileira está na Série 2, contra India, França, Itália, Africa do Sul, Bélgica, Nigéria e Espanha.

Onde Assistir

A prova terá terá transmissão da TV Globo, do SporTV e da CazéTV.