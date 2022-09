Atlético de Madrid x Real Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de se manter na liderança da La Liga, o Real Madrid visita neste domingo (18), às 16h, o Atlético Madrid. O clássico espanhol agita a 6ª rodada da competição. O confronto acontece na casa dos Colchoneros, no Estádio Metropolitano, em Madrid (ESP).

Com cinco vitórias nas primeiras rodadas, o clube merengue quer manter o bom começo da competição. A equipe de Carlo Ancelotti é 1º colocado da La Liga com 15 pontos. Para o confronto, o treinador não pode contar com Benzema e Lucas Vásquez, que estão lesionados.

Já os Rojiblancos vivem outra situação no campeonato espanhol. Em cinco jogos, foram três vitórias, um empate e uma derrota. O time de Diego Simeone está na 7ª posição com 10 pontos. O treinador argentino não terá à disposição Savic e Reguilón, que estão no DM. Existe ainda as dúvidas sobre Oblak, Giménez e Lemar.

Qual horário

O confronto acontece às 16h, deste domingo (18).

Onde assistir

O clássico espanhol será transmitido pela ESPN e Star+.

Palpites

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak (Ivo Grbic), Nahuel, Felipe, Witsel, Reinildo e Saúl; Kondogbia, Koke e Correa; João Félix e Matheus Cunha. Técnico: Diego Simeone.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Tchouaméni, Modric e Kroos; Valverde, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA | ATLÉTICO DE MADRID X REAL MADRID

Local: Estádio Metropolitano, em Madrid (ESP).

Data: 18/09/2022 (domingo)

Horário: às 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: José Luis Munuera Montero