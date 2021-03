Arthur Cabral chega a 14 gols no "Suição" e mira vaga nas Olimpíadas

Se a temporada do Basel não é das melhores, com o time estando apenas na quarta posição do Campeonato Suíço, o mesmo não se pode dizer do bom 2020/2021 do brasileiro Arthur Cabral. O atleta de 22 anos chegou ao 14º gol no certame e é o artilheiro isolado. Ele fez mais um na derrota do time europeu para o Lugano, no fim de semana, chegando ao 3º gol nos últimos 3 jogos.

Em entrevista ao site Onefootball, ele revelou as pretensões na carreira para o curto prazo, e os Jogos Olímpicos de Tóquio estão na mira do jogador, que sonha em defender a Seleção Brasileira.

"Claro. Eu penso sim estar nas Olimpíadas. Eu tenho idade olímpica. Para o Brasil é uma das competições muito importantes. Eu estou trabalhando para isso. Dia a dia, mostrando meu futebol. Com certeza é um dos meus objetivos na carreira", revelou.

Arthur já foi convocado pelo treinador da Seleção Brasileira sub-23, André Jardine, e pode se "beneficiar" com a dificuldade das confederações de contarem com atacantes de ponta do futebol europeu, como Gabriel Jesus (Manchester City) e Matheus Cunha (Hertha Berlim).

Legenda: Arthur Cabral é destaque do Basel no Campeonato Suíço Foto: Divulgação/Basel

Inspiração em Ronaldo Fenômeno

Revelação do Ceará Sporting Club, Arthur tem como referência o camisa 9 mais aclamado da história da Amarelinha.

"Com certeza o Ronaldo Fenômeno. É um grande ídolo. Quando comecei a realmente entender o futebol, gostar futebol, eu ficava assistindo ele e admirava demais, continuo admirando muito".

Arthur Cabral tem contrato com o Basel até o fim de 2023, mas o bom futebol pode despertar futuras negociações com centros mais fortes do futebol europeu.