Gabriel Jesus joga? Arsenal x Bodo/Glimt: veja tudo sobre o jogo

Arsenal e Bodo/Glimt se enfrentam na terceira rodada do Grupo A da Liga Europa. O duelo será nesta quinta-feira (6), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium.

O Arsenal tem três pontos no Grupo A. Com isso, é o segundo colocado. A partida da seguda rodada, contra o PSV, foi adiada com a morte da Rainha.

Gabriel Martinelli joga

O brasileiro Gabriel Martineli irá para o jogo e é a esperança de gols do time inglês. Confira abaixo a escalação completa.

Segundo colocado na liga nacional, o Bodo/Glimt está na reta final do calendário anual. A equipe tem quatro pontos e lideram a chave na Liga Europa.

Onde assistir Arsenal e Bodo/Glimt

ESPN e Star+

PALPITES

ESCALAÇÕES

Arsenal: Matt Turner; Gabriel Magalhães , Holding, Tomiyasu e Tierney; Fábio Vieira, Lokonga, Xhaka; Marquinhos, Nketiah, Gabriel Martineli. Técnico: Mikel Arteta



Bodo/Glimt: Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo; Saltnes, Berg, Vetlesen; Mvuka, Espejord, Pellegrino. Técnico: Kjetil Knudsen

FICHAS TÉCNICAS

Arsenal x Bodo/Glint

Data e hora: 06/10, às 16h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium

