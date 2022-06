Após título em Roland Garros, Nadal fala sobre problema no pé e futuro: “vou continuar lutando"

Rafael Nadal chegou ao 14º em Roland Garros. No saibro francês, o tenista tem o mesmo número de títulos que o Real Madrid, time para o qual torce, tem na Champions League. Um dos maiores nomes do esporte da Espanha e um dos gigantes do tênis mundial, ele falou sobre as condições físicas e sobre uma possível aposentadoria.

Maior vencedor de Roland Garros, Nadal também sustenta o recorde de maior vencedor de Grand Slams. São 22, dois a mais que os maiores rivais: Djokovic, número 1 do mundo, e Roger Federer. Por mais esse título, o espanhol precisou enfrentar outro adversário além dos jogadores em quadra: um problema crônico no pé esquerdo, que causa muitas dores.

Ao Eurosport, o tenista revelou que disputou a competição com o pé anestesiado por tomar injeções no nervo do pé, para evitar o desconforto. O problema pode abreviar a carreira do espanhol. Em entrevista concedida ainda na Philippe-Chatrier, após o duelo contra Casper Ruud, neste domingo (5), ele falou sobre o que representa a taça e tema.

Rafael Nadal Tenista Significa muito para mim, significa tudo. Significa muita energia para tentar continuar. Eu não sei o que pode acontecer no futuro, mas eu vou continuar lutando para tentar continuar.

Legenda: Rafael Nadal conquistou o 14º título de Roland Garros. Foto: Roland Garros/Divulgação

Nadal disse que não imaginava ainda ser competitivo aos 36 anos. Com o título de 2022, ele tornou-se o mais velho a levantar a taça no individual masculino da competição.

"Para mim, pessoalmente, é muito difícil descrever os sentimentos que eu tenho. É algo que eu com certeza nunca acreditei estar aqui aos 36 anos, ser competitivo novamente jogando na quadra mais importante da minha carreira mais uma vez em uma final”, revelou o tenista.

Legenda: Nadal é o maior vencedor de Grand Slams no individual masculino. Foto: Divulgação/Roland Garros

MELHORES MOMENTOS - FINAL ROLAND GARROS

