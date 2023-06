Antony, do Manchester, é acusado de violência doméstica pela ex-namorada

Mais um jogador do Brasil está envolvido em polêmica fora de campo. Desta vez, foi o jogador Antony. Sua ex-namorada, Gabriela Cavallin, registrou um Boletim de Ocorrência contra o jogador brasileiro do Manchester United, na última segunda-feira (5), por violência doméstica, lesão corporal e ameaça. As informações são do Ge.

Conforme o documento que o site teve acesso, Gabriela disse ter sido agredida durante o mês de maio e decidiu fazer o registro nesta segunda-feira (5). No BO, a agressão é datada do dia 20 de maio. Em seu depoimento, ela disse que manteve relação com Antony por quase dois anos, tendo, inclusive, morado com o jogador em Amsterdã, na Holanda, onde ele defendia o Ajax, e depois em Manchester. Na sua fala, ela diz que o primeiro caso de agressão aconteceu em julho de 2022.

A defesa e os representantes do jogador ainda não se manifestaram.

Medida protetiva

Segundo o Ge, Gabriela solicitou medida protetiva com urgência e teve requisitado um exame de corpo de delito.