Ana Marcela Cunha conquista medalha de bronze no Mundial de Esportes Aquáticos

Ana Marcela Cunha conquistou o bronze na prova de 5km do Mundial de Esportes Aquáticos, nesta quarta-feira (7). Com vaga olímpica garantida, a nadadora brasileira subiu ao pódio em Doha, no Catar, na competição numa prova que não faz parte do programa olímpico.

Ana Marcela conquistou o bronze ao terminar a prova com o tempo de 57min36s80. Ela só ficou atrás da holandesa Sharon Van Eouwendaal (57min33s90) e da australiana Chelsea Gubecka (57min35s00). Van Eouwendaal já havia se destacado também na prova dos 10km, com a medalha de ouro.

Também garantida na Olimpíada de Paris-2024, Viviane Jungblut terminou a prova dos 5km na nona colocação, com o tempo de 57min52s960, entre 57 atletas que completaram o percurso. No masculino, Henrique Figueirinha terminou na 29ª colocação enquanto Pedro Farias completou a distância no 35º posto.

Ana Marcela e Viviane conquistaram a vaga olímpica no sábado, na disputa dos 10km, única distância da modalidade águas abertas na Olimpíada. Atual campeã olímpica, Ana Marcela ficou em quinto lugar, enquanto a compatriota terminou em 14º.

No total, a campeã olímpica somou sua 17ª medalha em Mundiais. São, no total, 16 pódios em Mundiais de Esportes Aquáticos e um em Mundial de Águas Abertas, disputado no Canadá, em 2011.