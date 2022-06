Ana Marcela conquista pentacampeonato mundial nos 25 km em águas abertas

Ana Marcela Cunha não passou um dia sem subir ao pódio no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste. A medalha desta quinta-feira foi de ouro, a quinta da nadadora baiana nos 25 km de águas abertas em disputas de mundiais e a terceira dela na atual edição do evento. Antes, já havia vencido outro ouro, nos 5 km, e um bronze, nos 10 km.

Única pentacampeã dos 25 km, a brasileira de 30 anos atingiu o total de 15 medalhas em mundiais e se igualou à holandesa Edith van Dijk como a maior medalhista das provas femininas de águas abertas da competição. Van Dijk tem seis medalhas conquistadas em ocasiões nas quais o mundial da modalidade foi disputado separadamente e nove em disputas dentro do Mundial de Esportes Aquáticos, o que não muda o fato de ela ser considera oficialmente 15 vezes medalhista mundial. Levando em consideração apenas participações no evento que engloba as principais modalidades, Ana já tinha mais medalhas que a holandesa.

"Eu nem sabia se eu ia nadar essa prova. Eu até o final tentei manter o máximo de técnica possível para não sentir dor. Tentei economizar energia. O querer faz muita diferença é o que eu já vivi. Poucas pessoas sabem o que é perder uma Olimpíada, não nadar bem em casa, e saber dar a volta por cima. Ao longo de 16 anos de carreira eu aprendi muita coisa, então eu soube ter sangue frio e esperar o momento", comentou Ana Marcela em entrevista ao canal SporTV.

15 medalhas conquistadas

Das 15 medalhas de Ana, sete são de ouro. Além das cinco nos 25 km, ela tem duas dos 5 km. A prova dos 10 km é a única que nunca conseguiu vencer, mas possui três bronzes e uma prata. A nadadora ficou perto de vencer os 10 km na quarta-feira, mas perdeu o título nos instantes finais para a holandesa Sharon Van Rouwendaal, vencedora da prova por uma esticada de braço, e para alemã Leonie Beck, medalhista de prata.

Nesta quinta, viveu uma disputa tão equilibrada quanto a do dia anterior, dessa vez com o desfecho dourado. A brasileira completou a prova dos 25 km em 5h24min15s, apenas dois décimos à frente da alemã Lea Boy, que fez 5h24min15s2. O terceiro lugar ficou com Van Rouwendaal, dona de um tempo de 5h24min15s3, também muito próxima de Ana, porém não o suficiente para tirar dela mais uma medalha de ouro.

