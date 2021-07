Alison e Álvaro perdem no vôlei de praia para americanos nas Olimpíadas de Tóquio

A dupla brasileira Alison e Álvaro perdeu no vôlei de praia para os americanos Dalhausser e Lucena por 2 sets a 1 na madrugada desta terça-feira (27), com parciais de 22/24, 21/19 e 13/15, nas Olimpíadas de Tóquio.

A derrota não acaba com as chances de classificação dos brasileiros, que haviam vencido na estreia. Lucena e Dalhausser haviam perdido na primeira rodada. Assim, o Grupo D, considerado como "grupo da morte" segue embolado, com chances para as quatro duplas da chave.

Essa foi a primeira derrota de brasileiros no vôlei de praia nas Olimpíadas. No momento, eles estão em primeiro lugar do grupo, mas dependem de resultados para garantir a classificação às oitavas de final.

Pelo cenário, dependem só de si, precisando apenas vencer a dupla holandesa formada por Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen no último jogo, marcado para ocorrer às 10h de quinta-feira (29, horário de Brasília).

Divisão

Tanto no masculino quanto no feminino os participantes são divididos em seis grupos de quatro duplas cada. As duas melhores parcerias de cada chave e dos dois melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final. As outras duas duplas que ficarem em terceiro lugar vão disputar uma repescagem.



Jogando sob chuva no Shiokaze Park Stadium, o atual campeão olímpico Alison e Álvaro tinham a dura missão de encarar um dos jogadores mais experientes do circuito. Dalhausser foi campeão olímpico nos Jogos de Pequim-2018, campeão mundial em 2007 e costuma integrar as melhores duplas do Circuito Mundial.

Ansiedade

Desta forma, não surpreendeu que o set inicial foi decidido somente no 24/22, mostrando todo o equilíbrio do duelo. Na segunda parcial, os brasileiros reagiram rapidamente e empataram o confronto. Mas, no tie-break, Alison e Álvaro exibiram certa ansiedade quando os americanos abriram vantagem e abusaram dos erros bobos.

Nos pontos finais, Alison brilhou nos bloqueios e até salvou um match point. Mas a vantagem de Lucena e Dalhausser já era suficiente para eles confirmarem a vitória no segundo match point, num dos jogos mais disputados do vôlei de praia em Tóquio até agora.

Os brasileiros voltam à quadra na noite de quarta-feira (28), pelo horário de Brasília, para enfrentar os holandeses Brouwer e Meeuwsen.

