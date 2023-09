Alex Poatan, do UFC, quase nocauteia filho após susto em pegadinha; veja vídeo

O ex-campeão do peso médio do UFC, Alex Poatan tomou um susto e quase nocauteou um de seus filhos. Quando estava chegando em casa, ele foi surpreendido por um dos filhos, que estava fantasiado de ET. A reação natural do lutador foi armar um soco, que foi "parado" quando os filhos gritaram e ele viu que se tratava de uma brincadeira.

Esqueçam, garotos. O destino se encarrega de mostrar que nunca é uma boa ideia tentar assustar Alex Poatan. 😂😂 pic.twitter.com/yokxq8WXTT — MMA Melotto (@MMAmelotto) September 18, 2023

“Caramba, moleque! P***, isso não é brincadeira para se fazer. Caramba, que b***! Só faz m***”, disse Poatan após ver que se tratava de uma pegadinha dos filhos.

CARREIRA NO UFC

Oriundo do kickboxing, Alex Poatan trilhou um caminho vitorioso dentro do UFC. O brasileiro chegou a conquistar o título dos pesos médios, após nocautear o nigeriano Israel Adesanya. No entanto, na revanche, Poatan acabou sendo derrotado e decidiu subir de categoria para a meio-pesado.

Na sua primeira luta, ele venceu o ex-campeão da categoria Jan Blachowicz por decisão dividida dos juízes. A vitória levou Poatan para o top-5 de sua nova categoria.