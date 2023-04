Adversário do próximo desafio de Whidersson Nunes, o polonês Filip "FIlipek", afrontou o humorista em uma publicação feita em suas redes sociais. Nela, Filip escreveu "Corno VS Real Man [homem de verdade]: vai perder consciência como tem perdido a mulher."

Legenda: Adversário de Whindersson Nunes afronta humorista nas rede sociais e o chama de 'corno' Foto: Reprodução/Instagram Filip

Após a repercussão com diversas mensagens de brasileiros na publicação, o polonês optou por deixar seu perfil privado. Ainda em 2019, Filip iniciou sua carreira no MMA, com dois triunfos e duas derrotas, ambas decididas pelo juíz. Além da luta, o polonês ainda se aventura pelo rap.

Ao contrário de Filip, Whindersson Nunes começou a lutar por hobbie e possui menos tempo nesta modalidade e, consequentemente, menos experiência. O humorista ainda tem uma conquista no boxe amador, em 2019, e tem em seu currículo a luta contra Acelino "Popó" Freitas.

A luta entre Filip e Whindersson Nunes está marcada para o próximo dia 22 e o vencedor levará o prêmio de US$ 200 mil.