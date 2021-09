Adversário de Anderson Silva, Tito Ortiz não bate peso e brasileiro recebe "bonificação" pela 2ª vez

Pela segunda vez seguida, Anderson Silva receberá uma "bonificação" por lutar com adversários que não conseguiram bater o peso definido por contrato. Desta vez, contra o ex-campeão do UFC, Tito Ortiz, o brasileiro receberá 20% da bolsa que seria destinada ao adversário, que peso 90,7 kg, quando deveria ter chegado aos 88,4 kg definidos por contrato. Spider bateu 87,3 kg com tranquilidade.

Veja encarada

Silva chegou a ameaçar não subir no ringue caso "The Huntington Beach Bad Boy", como é chamado Ortiz, não batesse o peso definido. Na última luta, contra Julio César Chávez Jr., Anderson Silva também recebeu um valor de multa, já que o mexicano também deixou a desejar na pesagem. O brasileiro venceu o combate.

Belfort x Holyfield

Entre os dois lutadores que fazem a luta principal da noite, tudo dentro do esperado. O brasileiro Vitor Belfort pesou 93,5 kg, enquanto o estadunidense Evander Holyfield, referência mundial no boxe, chegou a 102,2 kg.

Triller Fight Club: Belfort X Holyfield

Quando: 11 de setembro de 2021

Onde: Staples Center, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos

Transmissão: Globo, Combate e Fite TV

Card (23h55, horário de Brasília):

Vitor Belfort x Evander Holyfield

Anderson Silva x Tito Ortiz

David Haye x Joe Fournler

Andy Vences x Jono Carrol